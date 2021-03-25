İşte Galatasaray'ın TFF'ye gönderdiği dilekçe!

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na dilekçe gönderdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine, söz konusu başvurunun reddi için dilekçe gönderdiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar o dilekçeyi paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 Mart tarihinde resmi internet sitesinden yapığı açıklamada, şampiyonluklarının 1959 yılı öncesindekilerle beraber 28 olarak kabul edilmesi için federasyona başvurduğunu belirtmişti. - İSTANBUL