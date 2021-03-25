İşte Galatasaray'ın TFF'ye gönderdiği dilekçe!
25.03.2021 17:33
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na dilekçe gönderdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na dilekçe gönderdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine, söz konusu başvurunun reddi için dilekçe gönderdiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar o dilekçeyi paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 Mart tarihinde resmi internet sitesinden yapığı açıklamada, şampiyonluklarının 1959 yılı öncesindekilerle beraber 28 olarak kabul edilmesi için federasyona başvurduğunu belirtmişti. - İSTANBUL
Son Dakika Fenerbahçe'nin gündemindeki Okan Buruk: Bana şimdiye kadar teklif gelmedi 19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler