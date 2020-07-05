İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının şifreleri! - Son Dakika

İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının şifreleri!

Spor Arena / Efkan BUCAK - Süper Lig'de haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray bu akşam, ikinci basamaktaki Trabzonspor'u konuk edecek.

Spor Arena/ Efkan BUCAK - Süper Lig'de haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray bu akşam, ikinci basamaktaki Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Galatasaray ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.

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Kalecilere çok iş düşecek

Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru'nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür'lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı. İki takımın büyük zaafları ise rakiplerine çok sayıda pozisyon vermeleri... Bu nedenle kalecilerine çok iş düşerken, Trabzonspor'da Uğurcan maç başına 3.3, Muslera'dan kaleyi devralan Okan 1.8 kurtarış yaptı.

Adeta tek kişilik takım: Sörloth

G.Saray bugün üç istatistik liderinden yoksun sahaya çıkacak. En çok gol atan (Falcao/10), en çok maça çıkan (Muslera/26), maç başına en çok hava topu kazanan (Luyindama/4.4) isimler bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'un istatistiklerine bakıldığında ise Alexander Sörloth adeta tek kişilik bir takım zira Norveçli, takımının en çok oynayan (29), en çok gol atan (20), en çok asist yapan (8), en çok hava topu kazanan (3.1) ismi. Trabzonspor ayrıca ceza sahası dışından şut yaratma şansı ve duran toplardan gol bulma konusunda rakibine oranla bir adım önde.

Galatasaray'da 6, Trabzon'da 2 eksik var

Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesi özellikle ev sahibi ekibin eksikleri dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina forma giyemeyecek. Cezalı Adem Büyük de bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlığı geçen Marcao ile cezalarını tamamlayan Mariano ve Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek. Trabzonspor'un eksikleri ise kart cezalıları Jaoa Pereira ile Majid Hosseni.

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 07:37 

Son Dakika Spor İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının şifreleri! - Son Dakika Spor
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