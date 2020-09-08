İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti - Son Dakika

İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti

İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti Samsunlu doktor kendi hastalığını bıraktı yüzlerce korona hastasına şifa oldu Samsun'da 4 yıldır multipl skleroz hastalığı ile mücadele eden 48 yaşındaki Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Dursun Ali...

İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti

Samsunlu doktor kendi hastalığını bıraktı yüzlerce korona hastasına şifa oldu

SAMSUN - Samsun'da 4 yıldır multipl skleroz hastalığı ile mücadele eden 48 yaşındaki Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Dursun Ali Aksu, hastalığına rağmen büyük bir azim ve fedakarlıkla çalışmasına devam ederek yüzlerce korona virüs hastasını sağlığına kavuşturdu.

Korona virüs(Kovid-19) hastaları sağlık çalışanlarının elinden şifa bulmaya devam ediyor. Kimi sağlık çalışanları etrafını tehlikeye atmamak adına günlerce ailesinden uzak kalırken kimileri ise kendi hastalığını bir kenara bırakarak kahramanca mücadele veriyor.

Samsun'da korona vakalarının artış gösterdiği Çarşamba ilçesinde ise Çarşamba Devlet Hastanesi pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönetiyor. Hastanede görev yapan Doktor Dursun Ali Aksu ise kendi hastalığını bir kenara bırakarak korona virüs hastalılarının yardımına koştu. Çarşamba Devlet Hastanesinde 2017 yılında göreve başlayan Dr. Aksu, 4 yıldır beyin ve omuriliğin oluşturduğu merkezi sinir sisteminin etkilendiği, kronik nörolojik hastalıklarından birisi olan MS hastalığı ile mücadele ediyor. Kovid-19 ilk çıkmasıyla birlikte kendi tedavisini bir kenara bırakan Aksu, yüzlerce kişiyi tedavi ederek herkesin takdirini topladı.

"Hastalığımı bahane ederek bu işten vazgeçmek olmaz"

Korona sürecinin bir memleket meselesi olduğunu vatana, millete borcunu ödemek için vizyon içerisine girdiğini ifade eden Dr. Aksu, "Kendim MS hastasıyım. Ona rağmen bu hastalığı bahane ederek bu işten vazgeçmek olmaz. Bu nihayetinde bir savaştır. Bu savaşta bulunmamız gerekiyor. Benim gibi sağlık sorunu olan ve göreve devam eden bir sürü meslektaşımız var. Bir sürü personel arkadaşımız var. Bu işten kaçarsak bu virüse karşı mağlup duruma düşeceğiz. Vatandaşlar hijyene, maskeye, fiziksel mesafe mutlaka dikkat etsinler. Hastalığın ciddiyetini anlasınlar. Çok ağır durumda gelen hastalarımız oldu. Çok uğraştık, alın teri döktük. Biz burada sağlık camiası olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu süreçte yoruluyoruz ama genel olarak daha iyiyim. Bazen dinlenme şansımız pek olmuyor. Vatan, millet için bunu yapmak zorundayız ve yapmaya da devam edeceğim. Bu bir memleket meselesidir. Vatana, millete borcumu ödemek gibi bir vizyon içine girdim. Bu şekilde devam edeceğim" dedi.

"Ekip olarak elimizden geleni devam ettireceğiz"

Bu süreçte 20 yaşından 100 yaşına kadar birçok hastanın tedavi edildiğini belirten Dr. Aksu, "İlk vaka görüldüğü günden bugüne kadar Kovid-19 hastalarının takibini yapıyoruz. Bu işi ekip işi olarak yönetiyoruz. Bu işi tek başına yapma imkanımız yok. Tüm sağlık çalışanlarından hastane personeline kadar büyük bir özveri ve çaba ile hastalarımızın şifaya kavuşması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu süreçte tüm ekip olarak yorulmuş olmamıza rağmen bu iş sevgi ve aşk ile yapılacak bir durumdur. Bu zamanda 20'den başlayarak 100 yaşına kadar olan bir sürü hastayı tedavi ettik. Hastalarımızın şifaya kavuşması için ekip olarak elimizden geleni devam ettireceğiz" diye konuştu.

İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İşte gerçek 'Hekimoğlu'... MS hastası doktor yüzlerce korona hastasını tedavi etti - Son Dakika

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