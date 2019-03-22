Son Dakika Haberleri: İste Gölü'ne Sazan Yavruları Bırakıldı

İste Gölü'ne Sazan Yavruları Bırakıldı

1 saat önce

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öncülüğünde kampüs içerisinde oluşturulan gölet içerisine sazan balıkları bırakıldı.

İste Gölü'ne Sazan Yavruları Bırakıldı, System.String[]
HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öncülüğünde kampüs içerisinde oluşturulan gölet içerisine sazan balıkları bırakıldı. Balıkların beslenmesi için canlı yemler de gölet içerisine salıverildi.

İSTE Merkez Kampüs yerleşkesi içerisinde oluşturulan gölet ve çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda Su Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör yardımcıları ve Fakülte ile yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mevlüt Aktaş, Dünya Su Günü'nde su kıtlığına dikkat çekmek ve doğayı korumak anlamında bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,ö İSTE Kampüs içerisinde oluşturduğumuz gölete can vermek için bugün birbirine zarar vermeyecek sazan balık türleri bıraktıkö dedi. İSTE göletine bırakılan sazan yavrularının beslenmesi için, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri canlı su pireleri de bıraktı. - İskenderunhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:54 Kaynak: DHA

Merkez, İskenderun, Güncel
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