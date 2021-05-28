Gonca Vuslateri, AVM'nin içinde bulunan Damat mağazasında babasıyla birlikte alışveriş yaptı.

Babası Birol Vuslateri ile el ele alışveriş yapan güzel oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

İlginç giyim tarzıyla tüm bakışları üzerine toplayan Gonca Vuslateri, babası için "Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım. Hayatımın aşkı olur kendisi" dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Oyuncu, bacağındaki yanık hakkında da konuştu. Vuslateri, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok şükür az bir şey kaldı " diyerek zor günleri geride bıraktığını açıkladı.