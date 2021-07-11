Oyuncu Kaan Yıldırım 'la olan ilişkisi bittikten sonra ortalıkta çok görülmeyen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bodrum 'da görüntülendi. İşte Mehmet Dinçerler'in ünlülerle dolu aşk listesi…

Mehmet Dinçerler, yakın dost olduğu oyuncu Mert Ekin Daymaz'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile aşk yaşaması büyük tepki toplamıştı. Daha sonra Mert Ekin Daymaz'ın 'Kardeşim' diye hitap ettiği Mehmet Dinçerler ile olan dostluğunu sonladırmıştı.

Haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından da Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor aramaları başladı. İşte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hayatı…