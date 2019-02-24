Son Dakika Haberleri: İşte Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Mate X!

İşte Huawei'nin Katlanabilir Telefonu Mate X!

33 dakika önce

Bugün Huawei etkinliğinde MateBook X Pro ve diğer dizüstü bilgisayarlar tanıtılırken, Mate X adında da bir katlanabilir telefon tanıtıldı.

Bugün Huawei etkinliğinde MateBook X Pro ve diğer dizüstü bilgisayarlar tanıtılırken, Mate X adında da bir katlanabilir telefon tanıtıldı. Mate X ilk bakış videosuyla birlikte elimizde!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:37 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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