Son Dakika Haberleri: İşte hükümetin memur zammı teklifi
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İşte hükümetin memur zammı teklifi

39 dakika önce

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5 +3, 2021 için de 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

İşte hükümetin memur zammı teklifi, System.String[]
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5 +3, 2021 için de 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.
(İHA)
Hükümet, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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