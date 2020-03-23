İşte Hülya Avşar'ın ev hali!
14 dakika önce
Hükmet yetkililerinin 'evde kal' uyarısını dileyen Hülya Avşar, zamanını köpeklerine ayırdı.
Hükmet yetkililerinin 'evde kal' uyarısını dileyen Hülya Avşar, zamanını köpeklerine ayırdı.
Bornoz ile kamera karşısına geçen Avşar, köpeğinin bakımını yaptı. Ünlü şarkıcının evinde tütsü yaktığı da dikkatlerden kaçmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08
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