İşte Hülya Avşar'ın ev hali!

Hükmet yetkililerinin 'evde kal' uyarısını dileyen Hülya Avşar, zamanını köpeklerine ayırdı.



Bornoz ile kamera karşısına geçen Avşar, köpeğinin bakımını yaptı. Ünlü şarkıcının evinde tütsü yaktığı da dikkatlerden kaçmadı.