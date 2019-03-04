İşte İhracat Rakamları

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Bakan Pekcan: Türkiye Tarihinin En Yüksek Şubat Ayı İhracat Rakamına Ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu