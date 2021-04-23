İşte ikinci elde en çok talep edilen 10 otomobil - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modellerinin güncel listesini paylaştı.

Cardata'nın binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti. Bu dönemde, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea oldu. Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti. Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

"Çip krizinin büyümesi ikinci el araç fiyatlarını geçen yılki gibi artırabilir"

İkinci el araca olan talebin Kasım 2020 itibariyle düşüşe geçtiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Talepteki düşüş neticesinde ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 azalmıştı. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Çip kaynaklı tedarik sorununun, geçen sene pandemi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan kriz kadar büyümeyeceğini tahmin ediyoruz. Ancak, kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse, talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kısıtlamalar talebi öteledi, bayram sonrası ikinci el pazarı canlanabilir"

Duyurulan yeni kısıtlamaların şu an için Ramazan Bayramı sonrasını işaret ettiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Havaların ısınmasıyla birlikte insanların daha fazla dışarıda mobilite ile hareket edip, araçlarına binip veya yeni araç satın alıp seyahat edecekleri bir döneme doğru gidiyoruz. Bu reaksiyon elbette şu an için yeni pandemi tedbirleri neticesinde bir süre daha ertelenecektir. Vaka sayılarının yeniden normale dönmesiyle de söz konusu hareketlilik başlayacaktır. Özellikle Temmuz sonuna kadar iki ayrı bayramın olması, bugünlerin de yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle insanlar daha fazla seyahat edeceklerdir diye düşünüyoruz. Bunun sonucunda daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelme olacak. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, ikinci ele olan talebin artmasını ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz" dedi.

İkinci elde tüketiciler tarafından en çok talep edilen 10 otomobil

• Renault Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik

• Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel

• Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel

• Renault Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

• VW Polo 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik

• Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend Dizel Manuel

• Renault Clio 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik

• Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik

• Seat Leon 1.6 TDI Style Dizel Otomatik

• VW Golf 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik