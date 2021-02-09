İşte iş insanı Serdar Bilgili'nin Ceylan'ı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Beşiktaş Kulübü eski Başkanı, Serdar Bilgili son yıllarda çapkınlıklarıyla sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

GÖNLÜNLÜ EBRU CEYLAN'A KAPTIRDI

Serdar Bilgili son olarak Ankara'nın tanınmış ailesi Ceylan ailesinin güzel kızlarından Ebru Ceylan'a gönlünü kaptırdığı sosyete kulislerinde kulaktan kulağa konuşuluyor.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞMÜŞ

Yazın sonlarına doğru Bodrum'da& ; bir dost ortamında başlayan sohbet ve dostluk aşka dönüşmüş, ikili yaklaşık 7 aydır gözlerden uzak bir aşk yaşıyormuş.

AŞKI UĞRUNA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Söylentilere göre Ebru Ceylan bir dönem Ankara'ya yerleşme kararı vermesine rağmen aşkı uğruna vazgeçip İstanbul'a geri dönmüş.& ;



