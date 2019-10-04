İşte Isaac Promise'in ölüm nedeni!

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de uzun yıllar boyunca forma giyen ve henüz 31 yaşında hayatını kaybeden Isaac Promise için Nijerya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



Son olarak Amerika'nın Austin Bold FC takımında forma giyen Promise'in Texas'taki apartmanında yer alan spor salonunda çalışırken bir anda yere düştüğü ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.



Isaac Promise, Türkiye'de 11 sezon forma giyerken 79 gol kaydetmişti.



Ülkemizde forma giyen bir başka Nijeryalı Emmanuel Emenike'nin attığı inanılmaz golü hatırlıyoruz;