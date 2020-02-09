İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı - Son Dakika
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İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı

6 saat önce

İsrail'in geçtiğimiz Cuma günü Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail'in geçtiğimiz Cuma günü Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü geçtiğimiz Cuma günü, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye füzelerini engellemek için 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağını kalkan olarak kullandığını açıklamıştı. Tehlikeye giren yolcu uçağı, Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmıştı. Yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı

Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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