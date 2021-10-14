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İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış - Son Dakika

İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış

14.10.2021 09:37

Kadıköy'de Kamuran Tün, 20 yıl önce yasak aşk yaşadığı kadının oğlu Murat Tumuçin tarafından sokak ortasında öldürülmüştü. İfadesinde babası askerdeyken annesinin Tün ile yasak aşk yaşayıp evi terk ettiğini söyleyen Tumuçin, ölüm emrini babasının verdiğini söyledi. Katil zanlısı, Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaş olduğu Kamuran Tün'ü, para karşılığı anlaştığı Duygu adlı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğünü itiraf etti.

Kadıköy'de dün meydana gelen olayda, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat Timuçin (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı Timuçin'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat Timuçin'e 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi.

BABASI, AMCASI DAYISIYLA PLAN YAPMIŞ

Daha sonra baba Hacı Timuçin ve dayı Selçuk B. ise Murat Timuçin'e, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat Timuçin, 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para karşılığı anlaştığı kadınla buluşma ayarlamış

DUYGU H.'DEN YARDIM İSTEDİ

Murat Timuçin, Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H'den yardım istedi. Duygu H'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. İş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı. Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat Timuçin ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat Timuçin, yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat Timuçin polis tarafından kısa sürede yakalandı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat Timuçin, cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat Timuçin, tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Selçuk B. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Duygu H. ile ölen Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluştukları anlardan fotoğraf ortaya çıktı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Murat Timuçin ile babası Hacı Timuçin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Duygu H. ile Selçuk B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin detayları ortaya çıktı! Para karşılığı anlaştığı kadınla buluşma ayarlamış

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabahın haberine göre annesinin yasak aşkını öldüren Murat Tumuçin, verdiği ifadede cinayetle sonuçlanan olayın geçmişini anlattı. Tumiçin ifadesi şöyle;

''2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den (40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum. Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin(42) ile plan yaptık.

PARA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIĞI KADINLA İLETİŞİME GEÇİRDİ

4 gün önce Şırnak'tan babamla İstanbul'a geldik. Dayım Selçuk Başboğa'nın(39) Maltepe'deki evinde kaldık. Kamuran'ı bulabilmek için Duygu H.A.(28) adlı kadınla iletişime geçtik. Olay günü babamla birlikte, amcam Salih Tumuçin'in arabasıyla Tekirdağ'a giderek Duygu'yu, 'Kamuran Tün'den alacağımız var' diyerek para karşılığında Kamuran'la iletişime geçirdik, İstanbul'a getirdik.

Duygu ile anlaşmamızdaki amacımız, sahte isimle hesap açmıştım ve Kamuran Tün ile ayarlayacağım buluşmaya bir kadının gitmesi gerekiyordu. Kadıköy'e gittik. Duygu ile Kamuran Tün buluştu. Onları uzaktan izleyip takip ettim. Onlar ayrıldıktan sonra olayı gerçekleştirdim.''

İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış

Tekirdağ, Kadıköy, Şırnak, Selçuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış - Son Dakika
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