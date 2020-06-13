İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli - Son Dakika

İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli

Isparta'da Kadın Girişimciler Kurulu'nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat çekmek için 3 boyutlu inek heykeli içine sütmatik yerleştirildiIsparta'da Kadın Girişimciler Kurulu'nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat...

İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli, System.String[]

Isparta'da Kadın Girişimciler Kurulu'nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat çekmek için 3 boyutlu inek heykeli içine sütmatik yerleştirildi

Isparta'da Kadın Girişimciler Kurulu'nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu. Polyester malzeme kullanılarak yapılan 3 boyutlu inek heykeli içine sütmatik yerleştirildi. Soğutmalı, karıştırmalı inek maketi içerisindeki süt matikte soğutmalı ve karıştırmalı çiğ süt olacak ve satışa sunulacak. İşte Kadın Kooperatifi Başkanı Zuhal Büyükçulcu, "Polyester malzemeden yapılmış 3 boyutlu ineğimiz kooperatif mağazamız önünde sergilenmektedir. Her inek bir fabrikadır. Süt ve süt ürünleri değerlidir, sağlıktır. Soğutmalı, karıştırmalı çiğ süt satışları yakında başlayacaktır" dedi. - ISPARTA

Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli - Son Dakika Ekonomi

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