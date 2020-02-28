İşte kahramanın son paylaşımı: "Bekle hain bekle" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte kahramanın son paylaşımı: 'Bekle hain bekle' - Son Dakika

İşte kahramanın son paylaşımı: "Bekle hain bekle"

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı.

İşte kahramanın son paylaşımı:

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı. Şehit kahramanlardan birinin Bursa'da yaşayan Tacettin - Tülay Yılmaz çiftinin tek çocuğu 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz olduğu öğrenildi.

Aslen Zonguldaklı olduğu öğrenilen Tolga Can Yılmaz'ın Bursa Yıldırım'da yaşayan annesi Tülay Yılmaz'a şehadet haberi verilirken, fidan dikimi için Çaycuma'daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz'ın da acı haberi burada aldığı öğrenildi.

Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli son gönderisinde, "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı da dikkat çekti. Tolga Can Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

(Burak Türker/İHA)

Can Yılmaz, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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