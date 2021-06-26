İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi

Sezon başında başladığı Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran ve kansere yakalanmasının ardından diziye veda etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder, Bozcaada'da eşi Kenan Ece ile moral depoluyor.

SON POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Tatiline devam eden Canan Ergüder'in son hali, hayranlarını sevindirdi. Eşi Kenan Ece ile gittiği mekanda fotoğraf çekilen Ergüder'in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ergüder'in son fotoğrafında sağlıklı görülmesi de tedaviyle ilgili her şeyin yolunda gittiği şeklinde yorumlandı.

İşte Ergüder ile Ece'nin o pozu: