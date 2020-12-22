İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi - Son Dakika

İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi

22.12.2020 18:43
İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlarda katılıyor.

Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlarda katılıyor. Beykent Üniversitesi akademisyenleri, pandemi sürecinde 'Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire' projesiyle, hemşirelerin yükünü hafifletecek robot üretti.

'SETINT' adı verilen robot hemşireler, yaşam bulguları ve değerlendirme skalalarını ölçüp tahminde bulunabiliyor. Ayrıca; hastaların ilaç ve yemeklerini de dağıtabiliyor.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atınç YIlmaz'ın, SETINT AI ile ortak çalışması sonucu Türkiye'nin yerli ve milli 'Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire'si geliştirildi.

"ÖLÇÜYOR, TAHMİN EDİYOR, DAĞITIM YAPIYOR"

Beykent Üniversitesi 'inden edinilen bilgilere SETINT: "SETINT AI firması ile oluşturulan iş birliği sonucu gelinen noktada, 'SETINT' adı verilen yapay zekaya sahip robot hemşireler, yaşam bulguları ile yoğun bakımlarda kullanılan değerlendirme skalalarının ölçümünü yapıp ileriye yönelik tahminlerde bulunuyor ve bu doğrultuda ilaç ya da yemek dağıtımı da yapabiliyor.

SETINT Robot Hemşire, hemşirelerin bağımlı ve yarı bağımlı rolleri çerçevesinde yaptıkları görevleri yerine getirerek, hemşirelere ciddi zaman kazandırıyor. Bu sayede, hemşireliğin odağı olan 'bakım' için daha fazla zaman ayrılması da sağlanarak, hastanın bakım kalitesinin de artması öngörülüyor.

'SETINT - Yoğun bakım Yapay Zeka Robot Hemşire', Türkiye'nin dört bir yanından webinara katılan sağlık otoritelerinden tam not aldı.

İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi

Yoğun Bakım, Koronavirüs, Yapay Zeka, Robot, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray, Göztepe'yi konuk ediyor! Cim Bom'un ilk 11'i belli oldu Meteoroloji 4 ilimizi uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi Koronavirüs aşısında gönüllülerin 3'te 2'sine gerçek, 3'te 1'ine ise plasebo aşısı vuruluyor Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti         
17:54
Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası         
17:47
21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti         
17:23
Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar         
17:20
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak         
16:22
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 18:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei