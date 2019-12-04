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İşte kayıp dağcıların son görüntüleri

6 saat önce

Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaybolmadan saniyeler önce birlikte görüntülenen iki dağcının uzun süre konuştuktan sonra aynı yöne birlikte hareket ettikleri görülüyor. Kayıp iki dağcının üzerilerindeki kıyafetlerin dağ şartlarında yürüyüşe elverişli olmadığı da belirtildi.

Bursa Uludağ'da 3 gün önce doğa yürüyüşüne çıkıp sisli havada kaybolan dağcı 2 arkadaşın kaybolmadan saniyeler önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37), Oteller Bölgesi'nden uzaklaşmadan önceki son görüntüleri çevredeki bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın yoğun sisli olması dikkat çekerken 2 arkadaşın uzun bir süre ayakta konuştuktan sonra birlikte aynı yöne doğru yürüdükleri görülüyor. Ayrıca yine görüntülerde kayıp 2 dağcının üzerilerine giydikleri kıyafetlerin zorlu dağ şartlarında yürüyüşe uygun olmadığı dağcıların eldivenlerinin bile bulunmadığı dikkat çekiyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 3 gündür arama çalışması hız kesmeden devam ederken şuana kadar dağcıların bir izine rastlanılmadı. Uludağ'da "260 kişilik resmi ve sivil kurtarma ekibiyle arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

İşte kayıp dağcıların son görüntüleri

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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