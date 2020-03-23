İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum - Son Dakika

İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum

12 dakika önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü yayılmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü Aralık ayından bu yana yaklaşık 190 ülkeye yayıldı. Binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde hastalık 339 bin 600 kişiye bulaştı. En fazla enfekte sayısının görüldüğü Çin'de artık vaka görülmüyor. Vakaların fazla olduğu ülkeler, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran ve Fransa... Şu ana kadar 15 bine yakın kişi kovid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. En fazla can kaybı İtalya ve Çin'in ardından 1772 ile İspanya, 1685 ile İran, 700'ye yakın kişiyle de Fransa'da… 25 bine yakın kişinin virüse yakalandığı Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 94…Almanya Başbakanı Angela Merkel de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun virüs testinin pozitif çıktığını, Merkel'in, testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Alman başbakanın yakın zamanda test yaptırması bekleniyor. En fazla riskli ülkelerden biri de ABD. Ölü sayısının 400'e yükseldiği, 35 binden fazla enfektenin olduğu ülke hareketli günler geçiriyor. ABD Başkanı Trump, Washington, New York ve California'nın korona virüs sebebiyle 'büyük felaket bölgesi' ilan edilmesi talebine onay verdi. Trump, 3 eyalette ulusal muhafızların harekete geçirildiğini açıkladı. Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tedbirlerin artırıldığı ülkede, 600'den fazla vaka var, şu ana dek 15 de can kaybı... İspanya'da, son 24 saatte yeni tip korona virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 720'Ü aştı. Bilançonun arttığı bir diğer ülke İran… Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti. 22 bine yakın vakanın olduğu İran'da hastaneler yetersiz kaldı. Fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. İspanya'da 28 bin 603 korona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, korona virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.

(İHA)

İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, İspanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:53
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi         
22:06
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü         
19:08
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
17:59
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 14:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]