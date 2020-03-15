İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması! - Son Dakika Ekonomi

İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması!

22 dakika önce

Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi.

İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması!, System.String[]

Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi… Araştırmanın çarpıcı detayları 17 Mart Salı günü gazeteniz DÜNYA'da...

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:35 
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