Son Dakika › Ekonomi › İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması! - Son Dakika Ekonomi
İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması!
22 dakika önce
Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi.
Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi… Araştırmanın çarpıcı detayları 17 Mart Salı günü gazeteniz DÜNYA'da...
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:35
Son Dakika İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)