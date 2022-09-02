TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ - Son Dakika
Üye Girişi

TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ

02.09.2022 11:32

İşte kurşunların isabet ettiği toplantı odasından karelerİSTANBUL DHA - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı.

İşte kurşunların isabet ettiği toplantı odasından kareler

İSTANBUL DHA - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Saldırın izleri bugün ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti.

YORUMLAR
500
TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler Turgutluspor'da imza yağmuru Turgutluspor'da imza yağmuru TFF BİNASINA SALDIRI SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ; EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI TFF BİNASINA SALDIRI SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ; EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Riva, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement