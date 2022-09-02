TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ

İşte kurşunların isabet ettiği toplantı odasından kareler
İSTANBUL DHA - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Saldırın izleri bugün ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti.
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