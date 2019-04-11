İste'li Akademisyene "Genç Bilim İnsanı Ödülü"

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, tıp, eczacılık ve biyomedikal alanlarında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, tıp, eczacılık ve biyomedikal alanlarında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kahramanları Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Genç Bilim İnsanı Ödülleri'ne hak kazanan bilim insanlarının açıklandığını bildirildi.



Dernek tarafından Doç. Dr. Yola'nın, tıp, eczacılık ve biyomedikal alanlarında yaptığı önemli çalışmaları ile ödüle layık görüldüğü belirtildi.





Üniversiteden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:



"Bilim Kahramanları Derneği, genç bilim insanlarını yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere ödüller verilmektedir. 24 Nisan 2019 Çarşamba günü İstanbul Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek olan törenle 2018 yılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü almaya hak kazanmış bilim insanları kamuoyuna tanıtılacak. Genç Bilim İnsanı Ödülü, temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, Ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki kişilere veriliyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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