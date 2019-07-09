Son Dakika Haberleri: İşte liderlerin 'MB ataması' yorumu
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İşte liderlerin 'MB ataması' yorumu

21 dakika önce

MHP lideri Bahçeli, Çetinkaya'nın görevden alınmasına yönelik olumsuz eleştirilere tepki gösterdi.

İşte liderlerin 'MB ataması' yorumu, System.String[]
MHP lideri Bahçeli, Çetinkaya'nın görevden alınmasına yönelik olumsuz eleştirilere tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Erdoğan'ı 'Chernobyl' dizisine gönderme yaparak eleştirdi. Kılıçdaroğlu da "İlk toplantıda faizi sıfırlayın, vallahi de billahi de alkışlayacağım" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:37 
Çetinkaya, İYİ Parti, MHP, Ekonomi
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