İşte liderlerin 'MB ataması' yorumu
21 dakika önce
MHP lideri Bahçeli, Çetinkaya'nın görevden alınmasına yönelik olumsuz eleştirilere tepki gösterdi.
MHP Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:37
lideri Bahçeli, Çetinkaya
'nın görevden alınmasına yönelik olumsuz eleştirilere tepki gösterdi. İYİ Parti
Genel Başkanı Akşener ise Erdoğan'ı 'Chernobyl' dizisine gönderme yaparak eleştirdi. Kılıçdaroğlu da "İlk toplantıda faizi sıfırlayın, vallahi de billahi de alkışlayacağım" diye konuştu.
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