İşte madde madde Trabzonspor'un itiraz dilekçesi - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte madde madde Trabzonspor'un itiraz dilekçesi - Son Dakika Spor

İşte madde madde Trabzonspor'un itiraz dilekçesi

6 saat önce

TFF'nin aniden aldığı 'limit artırımı' kararına sert tepki gösteren kulüplerden biri olan Trabzonspor'un, Tahkim'a yaptığı itiraz dilekçesi ortaya çıktı.

İşte madde madde Trabzonspor'un itiraz dilekçesi, System.String[]

TFF'nin aniden aldığı 'limit artırımı' kararına sert tepki gösteren kulüplerden biri olan Trabzonspor'un, Tahkim'a yaptığı itiraz dilekçesi ortaya çıktı.


İşte madde madde o dilekçe...


1- Trabzonspor olarak, haziran ayında aldığınız Lisans Talimatı kararına tamamen uyduk. Ekonomik olarak oyuncu giderlerimizi düşürdük ve sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları ile gelirlerimizi artırdık. Ancak gelinen süreçte biz ödüllendirmeyi beklerken siz adeta bizi cezalandırıp, hiçbir ekonomik düzenleme yapmaya kulüpleri ödüllendirdiniz.


2- Lig devam ederken yaptığınız bu değişiklik ligde yarış içerisinde bulunduğumuz diğer takımlara çok ciddi avantaj sağladı. Biz devre arasındaki transfer çalışmalarını sizin belirlediğiniz kriterler doğrultusunda yönetmeyi düşünürken yaptığınız değişiklikle diğer takımlara sağladığınız transfer avantajı haksız bir rekabete neden oldu. Adaletsiz bir ortam oluşturdunuz.


3- Sezon başında biz UEFA ile Finansal Fair-Play kriterlerine harfiyen uyma konusunda anlaşma imzalarken, siz de Türkiye'de futbolun tek yetkilisi olarak, finansal kısıtlamalara gideceğiniz konusunda taahhütlerde bulunmuştunuz. Ancak gelinen süreçte sadece bize verdiğiniz sözleri yerine getirmemekle kalmayıp, UEFA ile yapılan sözlü ve yazılı anlaşmaları da hiçe saydınız.


4- Lisans talimatı konusunda asla geri adım atmayacağınızı ısrarla vurguladığınız için ve bizler de size güvendiğimiz için, sezon başında Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncumuzu transfer bütçesinde yer açabilmek ve ekonomik olarak rahatlayabilmek için gönderdik. Birçok oyuncumuzla yüksek maliyet nedeniyle yolları ayırdık ve mevcut oyuncularımızın ödemelerinde kısıtlamaya gittik. Ancak aldığınız karar nedeniyle rakiplerimize karşı önemli bir avantajı yitirmemize neden olmuştur.


5- Trabzonspor olarak Tahkim'e yaptığımız bu başvurunun ivedi bir şekilde görüşülüp, yaratılan haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde tüm hukuki haklarımızı Avrupa arenasında arayacağımızın bilinmesini isteriz. Trabzonspor kulübü ekonomik olarak attığı adımlarla Türk futbolunda birçok kulübe örnek olurken ödüllendirilmek yerine cezalandırılmıştır. (Fotomaç)


Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:50 
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