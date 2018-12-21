İşte Mağarada Sıkıştırılan 6 Teröristin Fotoğrafları
2 saat önce
İşte mağarada sıkıştırılan 6 teröristin fotoğraflarıTUNCELİ - Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi.
İşte mağarada sıkıştırılan 6 teröristin fotoğrafları
TUNCELİ - Tunceli
kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:31 Kaynak: İHA
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