İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da - Son Dakika Spor

İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da

10 dakika önce

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı tercih etti.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da, System.String[]

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı tercih etti. Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi hakkında çıkan spekülasyonlara sahada cevap veren Mert Hakan ile Galatasaray arasındaki kontratın detayları ortaya çıktı.


Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarla sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi Aslan, aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki on numaraya 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek.


Galatasaray bonservisi elinde gelecek olan yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.


Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı'


Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, havaalanında Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük ile aynı uçağı kullanarak İstanbul'a döndü.


İşte Samassa'nın maç hakkında görüşleri;


Galatasaray çok büyük bir takım. Beraberlik bu maçta hem bizim için hem de Galatasaray için iyi bir skor oldu.


Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde biz çok iyi başladık. Sonra Galatasaray öne geçti ama biz de güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardık. İkinci yarıda da rakibimizden daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim.


Galatasaray, Süper Lig'in en iyi takımı


Galatasaray'da Falcao, Lemina, Seri ve Onyekuru gibi yıldız isimler. Bana göre belki de Galatasaray şu an ligin en iyi takımı. Bu aldığımız puan bizim çok önemli.


Saracchi ve Emre Kılınç arasındaki pozisyonu göremedim o anda oraya uzak bir mesafedeydim ama maçtan sonra Emre'nin aldığı darbeyi gördüm.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:06 
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