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İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri - Son Dakika

İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

25.10.2021 12:09
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

MİT operasyonuyla Türkiye'de 15 MOSSAD ajanı yakalandı. Çökertilen casusluk çetesinin isimleri ve fotoğrafları gün yüzüne çıkarken ajanlar arasındaki en kritik ismin Konya'da tıp okuyan M.A.S. olduğu öğrenildi. Ajanın, İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibat halinde olduğu belirtildi. İşte ajanların fotoğrafları ve görevleri.

MİT'in MOSSAD operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaşıldı.

KONYA'DA TIP OKUYOR

Sabah'ın haberine göre 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise MOSSAD yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

6 FARKLI İSİM DAHA KULLANMIŞ

Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin 6 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı. İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.

İŞTE CASUS ŞEBEKESİNİN DİĞER İSİMLERİ VE GÖREVLERİ

A.M.A.: 21 yaşında. Almanya'daki Mossad yetkilisi A.Z.'nin talimatıyla Türkiye'deki Arap vatandaşlara hizmet veren bir ofis hakkında bilgi topladı. Filistinli, dindar, erkek, maddi ihtiyacı olan öğrenciler bularak, bu şahısların isimlerini A.Z. ile paylaştı. Bu kişiyle internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurdu. Filistin'den yeni gelen 5 öğrenciyi fişledi.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

A.J.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinin talimatlarıyla canlı kurye yapılan isimlerden biri. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin gibi noktalardan gönderilen paraların dağıtımında görevli.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

N.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinden Western Union vasıtasıyla gelen paraların dağıtımında rol oynadı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

R.A.A.: 46 yaşında olan R.A.A. hem canlı kuryelik hem de Mossad yöneticilerine casusluk yapan bir isim. 2000'li yıllardan itibaren Mossad'la bağlantılı. İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yaptığı her görüşmede 400 dolar alıyordu. Mossad yöneticileriyle hem İsrail hem de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

A.R.A: 29 yaşında. Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer' diye tabir edilen saha yöneticisinden aldığı talimatlar doğrultusunda, İstanbul Başakşehir'deki lüks bir sitede oturan Arap asıllı vatandaşları tek tek fişledi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de Mossad yetkilileriyle buluştu ve talimatlandırıldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

A.A.Z: 36 yaşında. 2021 içerisinde A.Z.'den 10 bin dolar canlı kurye vasıtasıyla teslim aldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

R.G.: 31 yaşında. 2021 yılında yaklaşık 5 bin dolar'ı havale yöntemiyle aldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

N.A.A.: 28 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar teslim aldı.

A.M.S.: 27 yaşında. Canlı kurye vasıtasıyla bin dolar teslim aldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

Y.M.A.: 21 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar ödeme aldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

M.H.B.: 29 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla 5 bin dolar teslim aldı.

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

J.H.A.: Bu yıl 2 bin dolar havale alırken, bir diğer ajan K.M.A. ise bin 500 dolar canlı kurye ve havale yöntemiyle kendisine gönderilen parayı teslim aldı.

İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

Münir Karaloğlu, Türkiye, İsrail, Mossad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri - Son Dakika
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