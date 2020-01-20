İşte modern futbol - Son Dakika
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İşte modern futbol

6 saat önce

Trabzonspor modern futbolun son dönemde ortaya çıkan her bir ayrıntısını dün sahada bizlere göstererek rakibi Kasımpaşa'yı altı golle geçti.

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Trabzonspor modern futbolun son dönemde ortaya çıkan her bir ayrıntısını dün sahada bizlere göstererek rakibi Kasımpaşa'yı altı golle geçti. Geriden ısrarla Campi üzerinden pasla çıktılar. En sıkışık anda dahi kaleci Uğurcan dahil uzaklaştırma yerine pası tercih etti. Mikel'in önünde yer alan Sosa ve N'Diaye'den en az biri her hücumda rakip yarı sahaya yerleşti ki Sosa'nın harika frikik golü öncesi ceza sahası önünde faul yapılan oyuncu yine Sosa'ydı.


TOPU KAYBETTİ, KAZANDI!


Arjantinli oyuncunun muhteşem frikik golünün arkasından devreye modern futbolun son yıllardaki en önemli ayrıntısı olan 'Gegenpressing' girdi: Hücumda kaybettiğin topu kısa süre içerisinde presle yeniden kazanmak. jürgen Klopp 'Gegenpressing' ile topu yeniden kazanmasının hemen arkasından hücumu başlatarak kendi futbol felsefesinin özünü oluşturmuştu. Trabzonspor ise attığı ikinci ve üçüncü golde ayağındaki topu kaybettikten hemen sonra ani baskı (gegenpressing) ile yeniden kazanarak başlattığı hücumlardan sonuç aldı. Geçtiğimiz yıllarda bu formül öyle çok konuşuldu ki bazı otoriteler ilerleyen zamanda rakibe topu bilinçli olarak verip ani presle yeniden kazanıp hücum etme üzerine plan dahi geliştirdiler.


POZİTİF FUTBOLUN SONUCU


iKinci devre 10 kişi kalan Kasımpaşa varlık gösteremedi ve bu senenin belki de en verimli transferi olan Sörloth ilk üçlemesini yaparak maça damga vurdu. Sosa'nın yeteneği ve çalışkanlığı, Nwakaeme'nin bireysel becerisi, Rakibin güçsüzlüğünden ya da Sörloth'un yıldızlığından ziyade Trabzonspor'un sezon başından bu yana ortaya koyduğu pozitif futbolun sonucuydu maçın skoru.


Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:32 
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