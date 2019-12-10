Son Dakika Haberleri: İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu
Son Dakika Dünya İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu - Son Dakika Dünya

İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu

6 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.


NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, Space Launch System (SLS) roketiyle Orion uzay aracını uzaya fırlatacak sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:01 
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