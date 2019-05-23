Son Dakika Haberleri: İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

10 saat önce

İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı Giresun'un Güce ilçesi kırsalında sağ olarak yakalanan teröristin o anlarda çekilen fotoğrafı ortaya çıktıGİRESUN - Giresun'un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesi civarında görülen bölücü terör örgütü üyesi 'Aras' kod adlı...

İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında sağ olarak yakalanan teröristin o anlarda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
GİRESUN - Giresun'un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesi civarında görülen bölücü terör örgütü üyesi 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Terörist Aras Aslan'ın HES şantiyesinde yiyecek istediği ve çalışanların oyalamak için beklettikleri sırada çekilen fotoğrafında perişan ve yorgun bir vaziyette olduğu gözlemlendi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında ifadesi süren terörist Aslan'ın da örgüte çok kızgın olduğu, 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkanlı ile bir yıl boyunca sığınakta kaldıklarını, askeri operasyonun kış mevsiminde dahi sürdüğü için yiyecek depolarına gidemediklerini ifade ettiği öğrenildi.
Bölgede birçok eyleme katıldığı ve 'Terörden arananlar' listesinde 'gri' kategori de arandığı belirlenen Aslan'ın sorgusu devam ediyor. Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Koordinesinde Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Ordu kırsalında Bin 700 Jandarma Özel Harekat ve Komandonun katıldığı faaliyetlerinin de devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
İşte o teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:55 Kaynak: İHA
Güce, HES, Giresun, 3. Sayfa
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