Son Dakika Haberleri: İSTE öğrencilerinden Rhossus Antik Kenti'ne ziyaret
Son Dakika Güncel İSTE öğrencilerinden Rhossus Antik Kenti'ne ziyaret - Son Dakika

İSTE öğrencilerinden Rhossus Antik Kenti'ne ziyaret

7 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Arsuz ilçesindeki Rhossus Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İSTE öğrencilerinden Rhossus Antik Kenti'ne ziyaret, System.String[]

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Arsuz ilçesindeki Rhossus Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kentteki tarihi taş evlerde ve caddelerde yapılan sokak iyileştirme çalışmalarını hocalarıyla birlikte gezen öğrencilere Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven öncülük etti.

Rhossus Antik Kenti'nde bulunan tarihi Mar Yuanna Kilisesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, dönemin mimarı yapısını inceleme fırsatı buldu.

Gezinin ardından Arsuz Kaymakamlığı'nı geçen heyet, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'dan bölgenin tarihi gelişimi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler, Kaymakam Sarı ve Başkan Güven'e ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Asaf Güven, İskenderun, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTE öğrencilerinden Rhossus Antik Kenti'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]