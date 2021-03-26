İşte Özcan Deniz'in yalısı - Son Dakika

İşte Özcan Deniz'in yalısı

26.03.2021 07:44
İşte Özcan Deniz'in yalısı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor.

İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor!

Özcan Deniz'in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim. Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi olan Yalçın Sabancı'nınmış! YaSa Holding'in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye'nin emlak krallarından.

Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz'i kıramayarak Beylerbeyi'ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz'in, Yalçın Sabancı'yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...

Yalçın-Neslihan Sabancı

Ovit Dağı'ndan Maldivler'e

Cemiyetin genç çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, kısa bir tatil için soluğu Maldivler'de aldı. 1.5 yıldır birlikte olan, herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, Maldivler'de hem dinleniyor hem de sıcak havanın ve denizin tadını çıkarıyor.

Karantina günlerini birlikte geçiren, yaz aylarında da cemiyetten yakın dostlarıyla tatil yapan çift, sonrasında işlerine odaklanmıştı. Birlikte tatile gitmeyi çok seven ve neşeli halleriyle çevrelerinin ilgi odağı olan ikili, mart başında arkadaşlarıyla birlikte Rize'nin Ovit Dağı'na çıkarak farklı bir kayak macerası yaşamıştı.

"Şendullar" buluştu!

İş insanı Caner Karaloğlu, Elizabeth Mas'la evliyken, eşinin yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'nın o zamanki sevgilisi DJ Guido Senia'yla tanışmış ve arkadaş olmuştu. Sıkı dostlar birlikte tatillere gitmiş, hatta Burning Man festivaline gidişleri olay olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Kısa süre sonra Elizabeth Mas, Caner Karaloğlu'nu terk etti, Şeyma Subaşı da Guido Senia'dan ayrıldı. Fakat beylerin dostlukları bitmedi. Guido Senia, geçtiğimiz günlerde Caner Karaloğlu'nu ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Belli ki hayatlarındaki kadınlar gitmiş ama dostlukları baki kalmış!

Caner Karaloğlu - Guido Senia

Hacker kurbanı

İşadamı Erdal Acar'ın güzel eşi Kardelen Acar da hacker'lerin gazabına uğradı. Tüm sosyal medya hesapları hack'lenen Kardelen Acar'ın başı, uzun süredir hacker'lerle dertte. Zor günler yaşayan Acar, tek tek arkadaşlarına ulaşıp durumu izah etmeye çalışıyor. Çünkü hacker'lar Acar'ı taklit ederek arkadaşlarına mesaj atıyor, Forex ve yatırım yapma vaadiyle attıkları linke tıklamalarını rica ediyor. Ancak linke tıklayan kişinin de sosyal medya hesabı hack'leniyor. Acar, dostlarının zarar görmemesi için elinden geleni yapsa da birkaç arkadaşının tuzağa düşmesine engel olamamış. Kardelen Acar ve dostlarına büyük geçmiş olsun...

Kardelen Acar

İşte Özcan Deniz'in yalısı

İstanbul Boğazı, Guido Senia, Özcan Deniz, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İşte Özcan Deniz'in yalısı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı         
21:25
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 07:54:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte Özcan Deniz'in yalısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei