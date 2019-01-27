Son Dakika Haberleri: İşte Partilerin Pusuladaki Yerleri

İşte Partilerin Pusuladaki Yerleri

1 saat önce

Yerel seçimlere girecek siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

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Yerel seçimlere girecek siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi, seçimlerle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Sadi Güven, bugün itibariyle güncel yurt içi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısının ise 194 bin 715 olduğunu açıkladı. YSK kararı uyarınca seçime katılabilecek partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi olarak belirlenmişti.

İŞTE SIRALAMA

Partilerin kura çekimi doğrultusunda birleşik oy pusulasındaki yerleri ise şu şekilde belirlendi: 1. sırada Saadet Partisi 2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi 3. sırada Türkiye Komünist Partisi 4. sırada Vatan Partisi 5. sırada Büyük Birlik Partisi 6. sırada Hür Dava Partisi 7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi 8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi 9. sırada Demokrat Parti 10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi 11. sırada İYİ Parti 12. sırada Halkların Demokratik Partisi 13. sırada Demokratik Sol Parti

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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