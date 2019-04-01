Son Dakika Haberleri: İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

35 dakika önce

Geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.5970 seviyesine kadar yükseldi.

İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi, System.String[]
Geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.5970 seviyesine kadar yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]