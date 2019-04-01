İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
35 dakika önce
Geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.5970 seviyesine kadar yükseldi.
Geçen haftanın son işlem gününde 5.5780 seviyesinden günü tamamlayan dolar kuru, uluslararası piyasalarda 5.5970 seviyesine kadar yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:55
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