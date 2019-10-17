Son Dakika Haberleri: İşte PKK/YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu
Son Dakika Yerel İşte PKK/YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu

İşte PKK/YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu

2 saat önce

İşte PKK/YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu Evine havan mermisi isabet eden Bedir Dal: "Terör örgütünün yaptığı tek şey sivillere zarar vermektir.

İşte PKK/ YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu

Evine havan mermisi isabet eden Bedir Dal:

"Terör örgütünün yaptığı tek şey sivillere zarar vermektir."

ŞANLIURFA - Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 8 gün içerisinde sınır ötesinden atılan havan mermileri 21 isabet ettiği noktada hasar verirken 2 kişi şehit oldu, 46 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik 9 Ekim Cuma günü saat 16: 00 sıralarında başlayan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi. Akçakale ilçesinde 8 gün içerisinde isabet eden havan mermileri 21, ev, iş yeri, araç ve yola hasar verdi. Saldırılarda ülkelerinde çıkan iç savaş sonucu Türkiye'ye sığınan ve sekiz yıldır ülkemizde yaşayan Suriyeli 9 aylık Ömer Muhammed ve Maliye Memuru Cihan Güneş şehit düşmüş, toplam 46 sivil vatandaş da yaralandı.

Barış Pınarı Harekatının 2. gününde isabet eden havan mermisiyle evi harabeye dönüşen Bedir Dal, terör örgütüne tepki göstererek, harekata destek verdi. Dal, "Terör örgütünün yaptığı tek şey sivillere zarar vermektir. PKK/YPG terör örgütünün hep yaptığı bu. Hedef aldığı sadece sivil vatandaşlar. Attığı roketler sadece sivillere zarar verdi. Ama Allah'a çok şükür ki Allah bize bu zaferi nasip etti. Suriye Telabyad'tan terör örgütünü temizledik.Evimizin yıkılması hiç önemli değil. Bir şekilde evimizi yine yaparız. Gerekirse kendi imkanlarımızla da yaparız. Yeter ki Allah devletimize zeval vermesin. Allah bayrağımıza, polisimize, askerimize, vatanımıza zeval vermesin" diye konuştu.

İşte PKK/YPG'nin Akçakale'deki sivillere yönelik yaptığı saldırıların bilançosu

Akçakale, YPG, PKK, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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