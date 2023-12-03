 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı - Son Dakika

İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham 3-3 berabere kaldı.

İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı
03.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:21
Abone Ol

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçta kazanan çıkmadı.

İLK YARIYI CITY KAZANDI

Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.

TOTTENHAM PES ETMEDİ

Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Manchester City puanını 30'a yükseltirken, Tottenham 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde West Ham'ı konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester City FC, Manchester, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı - Son Dakika


22:07
Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu
21:46
Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz
21:19
Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar
20:48
Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
19:43
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
19:24
Peru'da altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü, 15 yaralı Peru'da altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü, 15 yaralı
18:13
Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09
Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi

Son Dakika
22:07 Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu
21:46 Cem Davran'ın sözleri Altın Kelebek'e damga vurdu: Ben es geçmeyeceğim, Cumhuriyet'i Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz
21:19 Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar
20:48 Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
19:43 Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
19:24 Peru'da altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü, 15 yaralı
18:13 Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09 Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
18:05 Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı
18:01 Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2023 22:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: İşte Premier Lig bu! 6 gollü Manchester City-Tottenham maçında kazanan çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement