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Yağmur gibi gol attılar! 8 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika

Yağmur gibi gol attılar! 8 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı

Yağmur gibi gol attılar! 8 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı
12.11.2023 22:26  - Güncelleme: 22:31

Premier Lig'in 12. haftasında gol sağanağına sahne olan maçta Chelsea ile Manchester City, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan maç 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

CITY KAÇTI CHELSEA KOVALADI

Manchester City, 25. dakikada Haaland'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Chelsea 29. dakikada Thiago Silva ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi 37. dakikada Sterling ile öne geçti. City'de bu kez Akanji sahneye çıktı ve 45+1'de beraberliği sağladı.

EŞİTLİK BOZULMADI

Konuk takım 47. dakikada Haaland ile 3-2 öne geçti. Chelsea bu gole 67. dakikada Jackson ile karşılık verdi. City 86. dakikada Rodri ile skoru 4-3 yaptı. Chelsea son anda 90+5. dakikada Palmer ile penaltıdan skoru tekrar eşitledi ve maç 4-4 bitti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Manchester City puanını 28'e çıkardı ve zirveye oturdu. Chelsea ise 16 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Newcastle ile karşılaşacak. City ise Liverpool'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Yağmur gibi gol attılar! 8 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmur gibi gol attılar! 8 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika
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