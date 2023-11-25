Premier Lig'in 13. haftasında dev maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'ndaki maç 1-1 bitti.
Ev sahibi Manchester City, 27. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli yıldız, bu golüyle birlikte Premier Lig'de 48 maçta 50 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.
Maça ortak olmak isteyen konuk takım Liverpool, 80'de eşitliği yakaladı. Jürgen Klopp'un ekibinde skora denge getiren isim Trent Alexander-Arnold oldu. Maçta başka gol olmadı Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.
Sahadan beraberlikle ayrılan Manchester City'nin evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona erdi. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçtan galibiyetle ayrılsaydı, 131 yıllık İngiliz futbol rekorunu egale edecekti.
Son Dakika › Futbol › Dev maç nefes kesti! Liverpool, Manchester City'nin 23 maçlık serisini bitirdi - Son Dakika