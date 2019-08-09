İSTE Rektörü Dereli'den AA'ya ziyaret
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İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.
İskenderun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
, Anadolu Ajansı
(AA) Hatay
bürosunu ziyaret etti. Antakya
ilçesindeki büroyu ziyarete gelen Rektör Dereli, burada AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Üniversitelerinin yürüttüğü projelerden bahsedip, bazı tecrübelerini AA çalışanlarıyla paylaşan Dereli, muhabirlere iş hayatlarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AA Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu
da Dereli'ye, AA tarafından üniversitede çekilmiş fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etti.
Ziyarette İSTE Genel Sekreter
Yardımcısı Yahya Kılıç da hazır bulundu.
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