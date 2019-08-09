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İSTE Rektörü Dereli'den AA'ya ziyaret

44 dakika önce

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.

İSTE Rektörü Dereli'den AA'ya ziyaret, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.
Antakya ilçesindeki büroyu ziyarete gelen Rektör Dereli, burada AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Üniversitelerinin yürüttüğü projelerden bahsedip, bazı tecrübelerini AA çalışanlarıyla paylaşan Dereli, muhabirlere iş hayatlarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AA Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu da Dereli'ye, AA tarafından üniversitede çekilmiş fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etti.
Ziyarette İSTE Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Kılıç da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı, İskenderun, Dereli, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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