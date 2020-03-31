Son Dakika › Güncel › İSTE Rektörü Dereli'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika
İSTE Rektörü Dereli'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
7 saat önce
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşını bağışlayarak destek verdi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşını bağışlayarak destek verdi.
Dereli, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşıyla katıldığını bildirerek, tüm İSTE ailesinin kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart