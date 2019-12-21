İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dereli, "haber" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından", "yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların dünya gündemine ışık tuttuğunu belirten Rektör Dereli, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Oylamanın sanatsal ve kaliteli karelerden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hepsi birbirinden güzel kareler, çekenlerin ellerine sağlık, bunları bu şekilde gruplayan ve oy vermemiz için bize sunan Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Bunlar tarihin ve hayatın belgelenmesi, kayıtlara geçmesi için çok önemli. Nesilden nesile aktarılması, duyguların yansıtılması için fotoğraf sanatını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, İskenderun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:07 Kaynak: AA
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