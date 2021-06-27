İşte Roman Bonomo

Yaz sezonunu Çeşme'de açan Can Bonomo ve Öykü Karayel geçen cuma günü plajdaydı. Öğlen saatlerinde denize giren çift, minik bebeği de el ve ayaklarını suya sokarak serinletti.

İLGİ ODAĞI OLDU

Annesinin kucağına babasına gülücükler atan Roman, plajda ilgi odağı oldu. Denizde aile fotoğrafı da çektiren ve arkadaşlarına poz veren çift, daha sonra localarına geçti.

BU DURUM ÜREMEMİZE SEBEP OLDU

Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü bu sözlerle kutlamıştı: Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.