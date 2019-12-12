İşte Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar - Son Dakika
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İşte Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi grup maçları oynanan son 8 maçla tamamlandı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar, System.String[]

Şampiyonlar Ligi grup maçları oynanan son 8 maçla tamamlandı. Galatasaray, Paris Saint-Germain'e deplasmanda 4-0 mağlup olurken Real Madrid, Club Brugge'u 3-1 mağlup etti. Bu grupta PSG ve Real Madrid, ilk 2 sırayı paylaştı. Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.


BAYERN MÜNİH FİRE VERMEDİ


Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise Bayern Münih, Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Bavyera ekibinin gollerini 14. dakikada Coman, 45. dakikada Müller, 64. dakikada Coutinho kaydetti. Tottenham'ın tek golü 20. dakikada Sessegnon'dan geldi. Kızılyıldız-Olmypiakos maçını ise konuk ekip 1-0 kazandı.


Bayern Münih grubu 18 puanla bitirirken Tottenham 10 puanla son 16 turuna kalmayı başardı. Olympiakos ise 4 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.


MANCHESTER CITY GERİ DÖNDÜ, ATALANTA BİLETİ KAPTI


Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı. Manchester City'nin gollerinin 34, 50, 54. dakikalarda Gabriel Jesus ve 84. dakikada Foden kaydetti. Dinamo Zagreb'in tek golü ise 10. dakikada Dani Olmo'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 14'e yükseltti ve grubunu lider tamamladı. Dinamo Zagreb ise 5 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.


Grupta oynana diğer maçta Atalanta, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90. dakikada Gosens'in kaydettiği gollerle Shakhtar Donetks'i 3-0 mağlup etti. Böylece Atalanta 7 puanla son 16 turu biletini aldı. Shakhtar Donetsk ise 6 puanda kaldı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.


MERİH OYNADI, JUVENTUS GÜLDÜ


Juventus, Merih Demiral'ın 11'de başladığı maçta Bayer Leverkusen'i Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-0 mağlup etti. Atletico Madrid ise Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendi. Juventus grubu 16 puanla liderlik koltuğunda bitirdi. Atletico Madrid ise 10 puanla ikinci sırayı aldı. Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.


İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALANLAR


Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Atletico Madrid, Juventus, Liverpool, Napoli, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia, Chelsea


Bayern Münih, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:46 
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