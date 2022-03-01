İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı - Son Dakika
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İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı

01.03.2022 23:47
İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı

Kırmızı bültenle aranan ve son olarak eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in son halini büyük oğlu Celal Han Peker paylaştı. Fotoğrafın altına ise "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla gündem olan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

BABASIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Son olarak haftalar önce eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker paylaştı. İkilinin beraber göründüğü fotoğrafa Celal Han Peker, "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.

INTERPOL, 194 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz hafta INTERPOL, Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı. Bu gelişme sonrası Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, babasının son halini paylaştı
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Son Dakika Güncel İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı - Son Dakika
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