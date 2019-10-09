İşte Selfie Müzesi!
1 saat önce
Bu müzede ziyaretçiler istedikleri kadar selfie çekebiliyor.
Bu müzede ziyaretçiler istedikleri kadar selfie çekebiliyor. Müzenin sloganı ise 'Sanatın bir parçası olun' olarak kullanılıyor.
Müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'No-Filter Museum' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:05
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