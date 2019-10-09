Son Dakika Haberleri: İşte Selfie Müzesi!
Son Dakika Güncel İşte Selfie Müzesi!

İşte Selfie Müzesi!

1 saat önce

Bu müzede ziyaretçiler istedikleri kadar selfie çekebiliyor.

Bu müzede ziyaretçiler istedikleri kadar selfie çekebiliyor. Müzenin sloganı ise 'Sanatın bir parçası olun' olarak kullanılıyor.

Müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'No-Filter Museum' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.

İşte Selfie Müzesi!

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:05 
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