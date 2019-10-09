İşte Selfie Müzesi!

Bu müzede ziyaretçiler istedikleri kadar selfie çekebiliyor. Müzenin sloganı ise 'Sanatın bir parçası olun' olarak kullanılıyor.

Müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'No-Filter Museum' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.