İşte sosyal mesafeli örnek düğün - Son Dakika

İşte sosyal mesafeli örnek düğün

İşte sosyal mesafeli örnek düğün Maskeli gelin damat birbirine sırtını dönüp göbek attı Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan sokak düğünü "istenince olabiliyormuş" dedirtti.

İşte sosyal mesafeli örnek düğün

Maskeli gelin damat birbirine sırtını dönüp göbek attı

BURSA - Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan sokak düğünü "istenince olabiliyormuş" dedirtti. Kız isteme merasiminde maske takan gelin damat birbirlerine sırtını dönerek göbek attı. Davete katılanlar sosyal mesafe kuralını uygulayıp birbirlerine 1,5 metreden alkış tutup oynadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğünler ve asker uğurlama törenlerinden görüntüleri örnek gösterip uyarılarda bulunduğu Bursa'da bir çiftin sosyal mesafe kurallarına göre maske takarak yaptığı düğün herkese derin bir nefes aldırdı. İstenince oluyormuş dedirten görüntüler merkez Osmangazi ilçesinde kaydedildi.

Korona virüs nedeniyle düğünlere bir süre ara verilmiş, düğün salonları alınan tedbirler kapsamında kapatılmıştı. Yeni normale geçiş ile düğün sezonu yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, düğün salonları kapılarını uyulması gereken kurallara göre misafirlere açtı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kapalı mekanları tercih etmeyen bazı düğüncüler sokak ve evlerinin bahçelerinde yaptıkları organizasyonlarda bir araya gelmeyi tercih etti.

Bursa'da Buse ve Samet Oğuz çiftinin Çekirge Mahallesinde kız isteme merasiminde çekilen görüntüleri izleyenlere "derin bir oh" çektirdi.

Maske takan gelin ve damat birbirine sırtlarını dönüp göbek atarken birbirlerine de fazla yaklaşmadı. Davetlilerinde aralarına 1,5 metre mesafe çekip eğlendiği düğün merasiminin görüntüleri herkese örnek oldu.

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İşte sosyal mesafeli örnek düğün - Son Dakika

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