İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.



Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.



Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi.



Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.



Sonuçlar



Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0



Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1



İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1



Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0



Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0



Göztepe-Antalyaspor: 0-1



Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0



Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1



Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0



Puan durumu



Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y AV P



1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3



2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3



3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3



4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3



5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3



6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3



7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3



8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1



9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1



10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1



11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1



12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0



13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0



14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0



15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0



16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0



17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0



18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0



2. haftanın programı



Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



23 Ağustos Cuma:



20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)



21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)



21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



25 Ağustos Pazar:



19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)



19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)



21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)



21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)



26 Ağustos Pazartesi:



20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

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