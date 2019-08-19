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İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

17 dakika önce

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.

İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider..., System.String[]
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi.

Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

Puan durumu

Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3

2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3

3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3

4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3

5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3

6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3

7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3

8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1

9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1

10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1

11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1

12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0

13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0

14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0

15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0

16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0

17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0

18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0

2. haftanın programı

Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49 
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