İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...
17 dakika önce
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi.
Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
Puan durumu
Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3
3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3
4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3
5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3
6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3
7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3
8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1
9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1
10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1
11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1
12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0
13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0
14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0
15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0
16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0
18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0
2. haftanın programı
Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49
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