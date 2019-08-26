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İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

16 dakika önce

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi.

İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider..., System.String[]

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.


Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.


Haftanın sonuçları


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Beşiktaş-Göztepe: 3-0


MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1


Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1


Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2


Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1


Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1


Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2


Galatasaray-Konyaspor: 1-1


Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1


Puan durumu


Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P


1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6


2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6


3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6


4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6


5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4


6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3


7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3


8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3


9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3


10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3


11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2


12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2


13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1


14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1


15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1


16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0


17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0


18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0


Gelecek haftanın programı


Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.


Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:


30 Ağustos Cuma:


20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)


20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


31 Ağustos Cumartesi:


19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)


21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)


1 Eylül Pazar:


19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)


19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)


21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)


21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:13 
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